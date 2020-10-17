Alçak saldırının küçük kurbanlarına yürek yakan veda
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'de sivilleri hedef aldı. 13 kişinin hayatını kaybettiği alçak saldırının kurbanları arasında bebekler ve çocuklar da var.
Ermenistan'ın balistik füzelerle vurduğu Azerbaycan'ın Gence kentindeki saldırıda hayatını kaybeden 2'si çocuk 8 kişi son yolcuğuna uğurlandı.
Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın 2'nci büyük kenti Gence'de gece saatlerinde gerçekleştirildiği saldırıda hayatını kaybeden 13 sivilden 8'i bugün toprağa verildi.
Eskerov ailesinin saldırıda hayatını kaybeden 5 ferdi, yakınları tarafından Gence'deki 4 nolu mezarlıkta Azerbaycan bayrağına sarılı şekilde toprağa verildi.