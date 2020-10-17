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  3. 17 Ekim 2020 14:59

Alçak saldırının küçük kurbanlarına yürek yakan veda

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'de sivilleri hedef aldı. 13 kişinin hayatını kaybettiği alçak saldırının kurbanları arasında bebekler ve çocuklar da var.

Alçak saldırının küçük kurbanlarına yürek yakan veda

Ermenistan'ın balistik füzelerle vurduğu Azerbaycan'ın Gence kentindeki saldırıda hayatını kaybeden 2'si çocuk 8 kişi son yolcuğuna uğurlandı.

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Alçak saldırının küçük kurbanlarına yürek yakan veda

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın 2'nci büyük kenti Gence'de gece saatlerinde gerçekleştirildiği saldırıda hayatını kaybeden 13 sivilden 8'i bugün toprağa verildi.

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Alçak saldırının küçük kurbanlarına yürek yakan veda

Eskerov ailesinin saldırıda hayatını kaybeden 5 ferdi, yakınları tarafından Gence'deki 4 nolu mezarlıkta Azerbaycan bayrağına sarılı şekilde toprağa verildi.

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Alçak saldırının küçük kurbanlarına yürek yakan veda

Baba Suluddin Eskerov, oğlu Bahtiyar Eskerov, eşi Sevil Eskerova, kızlar Nigar Eskerova ve henüz 10 aylık olan Narin Eskerova'nın enkaz altından cansız çıkarıldığı belirtildi.

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