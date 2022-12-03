Aldatan sevgilisinden aldığı intikam infial yarattı!
Dünyanın en çok takip edilen paylaşım sitelerinden Reddit'e düşen bir kadına şiddet görüntüsü infial yarattı. Görüntülerde bir kişinin kendisini aldattığı için "cezalandırdığı" genç kızın gözyaşları içindeki çaresizliği vardı... Sosyal medyada kullanıcılar "aldattıysa terk edersin, kadına şiddete gerek yok" yoruları yaptı.
Reddit’te yayınlanan bir görüntü sosyal medya kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Aldatıldığını iddia ederek kız arkadaşının saçlarını kesen adama ait görüntüler tüyleri diken diken ederken çok sayıda kullanıcı görüntüleri izledikten sonra "aldattıysa terk edersin, kadına şiddete gerek yok" yorumlarıyla tepkisini gösterdi.
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Editörün notu: Aşağıdaki video yaş ve cinsiyet gözetmeksizin pek çok kullanıcımızı rahatsız edebileceği için Haber3.com editörleri tarafından şifrelenmiştir. Videoyu kendi isteğinizle izleyebilmeniz için parola bölümüne izle yazarak görüntüleri izlemeye onay vermeniz gerekmektedir.
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