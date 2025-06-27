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Aldatıldığını öne süren gencin intikamı ''tatlı'' oldu

Adana'da bir kişi, kendisini aldattığını öne sürdüğü hemşire nişanlısının görev yaptığı hastanenin önünde lokma döktürdü.

Kaynak: DHA
Aldatıldığını öne süren gencin intikamı ''tatlı'' oldu - Resim: 1

Kentte yaşayan bir genç, ayrıldığı hemşire nişanlısının görev yaptığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önünde lokma döktürüp, dağıttı. 

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Aldatıldığını öne süren gencin intikamı ''tatlı'' oldu - Resim: 2

Nişanlısının kendisini aynı hastanedeki bir doktorla aldattığını öne süren bu kişi, “Nişanlımın evli bir adamla 3 yıldır ilişkisi olduğunu öğrendim. Düğünümüze iki ay kalmıştı. Suçüstü yakaladım ve nişanı bozdum, Allah kurtardı” yazılı pankart astı. 

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Aldatıldığını öne süren gencin intikamı ''tatlı'' oldu - Resim: 3

Vatandaşlar, pankartı cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. (DHA)

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