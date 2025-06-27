Aldatıldığını öne süren gencin intikamı ''tatlı'' oldu
Adana'da bir kişi, kendisini aldattığını öne sürdüğü hemşire nişanlısının görev yaptığı hastanenin önünde lokma döktürdü.
Kaynak: DHA
Kentte yaşayan bir genç, ayrıldığı hemşire nişanlısının görev yaptığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önünde lokma döktürüp, dağıttı.
1 / 3
Nişanlısının kendisini aynı hastanedeki bir doktorla aldattığını öne süren bu kişi, “Nişanlımın evli bir adamla 3 yıldır ilişkisi olduğunu öğrendim. Düğünümüze iki ay kalmıştı. Suçüstü yakaladım ve nişanı bozdum, Allah kurtardı” yazılı pankart astı.
2 / 3
Vatandaşlar, pankartı cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. (DHA)
3 / 3