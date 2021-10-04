Aldatılma hikayesi ile sosyal medyada gündem oldu: Aldatıldığını böyle fark etmiş!
TikTok hesabından eşinin kendisini aldatma hikayesini paylaşan genç kadın, kocasının kendisine otel odasından attığı fotoğrafta ihanete ait detayları fark ettiğini söyledi.
"Shesough" isimli Tiktok kullanıcısı, kocasının kendisine gönderdiği otel odasında ayna önünde çekilmiş fotoğraflardan aldatıldığını anladı.
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Fotoğrafları paylaşıp kocasının kendisini aldattığını söyleyen kadın, takipçilerinden fotoğrafları inceleyip kocasının kendisine nasıl ihanet ettiğini sordu.
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Takipçileri, fotoğrafta lavabo üzerinde bulunan saç düzleştiricisini hemen fark etti.
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Bir takipçi ise, saç düzleştiricinin yanında adamın beraber olduğu kadının makyaj çantasını fark etti.
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