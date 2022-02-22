ALES/1 başvuruları başlıyor; işte şartlar ve başvuru ücreti
17 Nisan'da gerçekleşecek olan ALES başvuru işlemleri alınmaya devam ediliyor. İşte 2022 ALES/1 için tüm merak edilenler...
2022 ÖSYM sınav takvimine göre ALES başvuruları 21 Şubat- 3 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvurular ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak. BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN DUYURDU: KILAVUZ YAYINLANDI "Değerli adaylarımız, 17 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-ALES/1 başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 21 Şubat–3 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim."
ALES başvuru ücreti 2022 yılı için 185,00 TL olarak belirlendi. HES Kodunun Edinilmesi: Sınava başvuracak 0'la başlayan Y.U. Numaralı adaylar hariç tüm adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl alınacağı bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde PROFİLİM altında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı günden bir gün sonrası veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.
Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:
a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
b) Başvuruların nasıl/nereye yapılacağının belirlenmesi: Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olan adaylar:
• ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylardan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle "eDevlet Kapısı" uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.