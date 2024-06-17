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Alev alan araçtan emekleyerek çıkıp kaybolmuştu; ilk açıklama geldi

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında duvara çarpan araçtan 2 kişi dışarı fırlamış bir kişi ise aracın içerisinden emekleyerek çıkıp ortadan kaybolmuştu. Araçtan emekleyerek çıkan kişi ortaya çıktı ve neden kaza yerinden uzaklaştığını ve nereye gittiğini açıkladı.

Kaynak: DHA
Alev alan araçtan emekleyerek çıkıp kaybolmuştu; ilk açıklama geldi - Resim: 1

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarındaki bir fabrikanın duvarına çarpıp, takla atarak bahçeye düşen otomobilden emekleyerek çıkan ve olay yerinden kaçan K.C. (41), gittiği hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. K.C.'ın kazanın şokuyla olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

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Alev alan araçtan emekleyerek çıkıp kaybolmuştu; ilk açıklama geldi - Resim: 2

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan S.Y. (40) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

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Alev alan araçtan emekleyerek çıkıp kaybolmuştu; ilk açıklama geldi - Resim: 3

Savrulan araç duvara çarpıp, havada takla atarak bir mobilya fabrikasının bahçesine düştü. 

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Alev alan araçtan emekleyerek çıkıp kaybolmuştu; ilk açıklama geldi - Resim: 4

Alev alan araçtan fırlayan 2 kişi metrelerce savrularak yere düşerken, ters dönerek duran otomobildeki K.C. da emekleyerek çıktı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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