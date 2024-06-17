Alev alan araçtan emekleyerek çıkıp kaybolmuştu; ilk açıklama geldi
Bursa'da meydana gelen trafik kazasında duvara çarpan araçtan 2 kişi dışarı fırlamış bir kişi ise aracın içerisinden emekleyerek çıkıp ortadan kaybolmuştu. Araçtan emekleyerek çıkan kişi ortaya çıktı ve neden kaza yerinden uzaklaştığını ve nereye gittiğini açıkladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarındaki bir fabrikanın duvarına çarpıp, takla atarak bahçeye düşen otomobilden emekleyerek çıkan ve olay yerinden kaçan K.C. (41), gittiği hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. K.C.'ın kazanın şokuyla olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Kaza, dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan S.Y. (40) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.
Savrulan araç duvara çarpıp, havada takla atarak bir mobilya fabrikasının bahçesine düştü.
Alev alan araçtan fırlayan 2 kişi metrelerce savrularak yere düşerken, ters dönerek duran otomobildeki K.C. da emekleyerek çıktı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.