Alev çıkartan bir ejderhamız oldu!
Sivas’ta sokakta hareket eden, kükreyen ve ağzından alev püskürten ejderhayla karşılaşanlar onu görüntüleyebilmek için cep telefonlarına sarıldı.
Sivas'ta bir kaynak ustası, metal malzemeler kullanarak ağzından alev çıkartan "ejderha" tasarladı.
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Selçuklu Mahallesi'nde kaynak ustalığı yapan meslek lisesi mezunu 37 yaşındaki İbrahim Doğan, metal malzemelerin yanı sıra hurda parçalar da kullanarak yaklaşık 4 ayda 160 santimetre boyunda ve yaklaşık 80 kilo ağırlığında "ejderha" yaptı.
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Sivas’ta yaşayan demir doğrama ustası İbrahim Doğan, hurda ve metal malzemeleri bir araya getirerek adeta bir sanat eserlerine dönüştürüyor.
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Küçük yaşlardan buyana demir işçiliğinde yeteneği olan Doğan, son olarak 160 santimetre boyunda ve yaklaşık 80 kilo ağırlığında hareket eden ve ağzından alev püskürten bir ejderha tasarladı.
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