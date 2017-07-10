Alevler evleri yuttu ! Korkunç manzara...
ABD ve Kanada'nın batı kıyılarını kavuran sıcaklar orman yangınlarıyla birleşti.
ABD ve Kanada'nın batı kıyılarını kavuran sıcaklar orman yangınlarıyla birleşti, onlarca noktadan yükselen alevler durdurulamıyor. Evler ve binalar küle döndü, binlerce insan evlerini bırakıp kaçmak zorunda kaldı.
ABD'nin batısındaki California ve Arizona ile Kanada'da devam eden orman yangınlarının önü kesilemiyor. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, aşırı sıcaklarla birlikte gelen alevlerin yuttuğu yerleşim yerlerinde evlerin küle döndüğünü bildiriyor.
California'da yayılan iki büyük yangın dört bin insanın evlerini bırakıp kaçmalarına yol açtı. Bölgede yaşayan 7 bin 400 kişiye de tahliye için hazır olmaları emri verildi.