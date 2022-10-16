Alevler gökyüzüne ulaştı: İstanbul'da lüks rezidansta yangın

"Kadıköy Fikirtepe’deki yangında; olay yerinde olan Kadıköy Belediye Başkanımız Av. Şerdil Dara Odabaşı’nın verdiği ilk bilgiye göre klima motorlarından çıkan ve itfaiye tarafından kontrol altına alınmış yangında şu ana kadar can kaybı ve yaralının olmaması bu acı günde tesellimiz"