  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Alevler gökyüzüne yükseldi! Kabus gibi bir gece yaşadılar

Alevler gökyüzüne yükseldi! Kabus gibi bir gece yaşadılar

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan yangında 5 ev ve 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan yangında 5 ev ve 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

1 / 15

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve jandarma sevk edildi.

2 / 15

Mahalleye ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 5 ev ve sokakta park halindeki 2 araç kullanılamaz hale geldi.

3 / 15

Yanan evlerde soğutma çalışmaları devam ederken dumandan etkilenen 4 vatandaşa, olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

4 / 15