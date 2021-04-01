Alevler gökyüzüne yükseldi! Kabus gibi bir gece yaşadılar
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan yangında 5 ev ve 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan yangında 5 ev ve 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.
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Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve jandarma sevk edildi.
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Mahalleye ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 5 ev ve sokakta park halindeki 2 araç kullanılamaz hale geldi.
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Yanan evlerde soğutma çalışmaları devam ederken dumandan etkilenen 4 vatandaşa, olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.
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