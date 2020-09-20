Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde tüyler ürperten yeni iddialar

ATV habere konuşan bir genç kız, "Ankara'daki düğününde otururken Ümitcan ile birlikte 6 kız geldi. 19-20 yaşları arasında. Ümitcan'ın annesine seslendiler. Yurtta çalışıyorum bunları ben büyütüyorum. Beni seviyorlar dedi. Kızlarla sohbet ederken biz 18 yaşını doldurduk, bize ev açtı. Şu an Ümitcan ile birlikteyiz bizi çalıştırıyor dedi. Annesi de söyledi..." dedi.