Aleyna Tilki: Dimdik ayakta kaldığımızı tüm dünyaya gösterelim
Aleyna Tilki, 'Turkcell Yıldızlı Geceler' konserleri kapsamında önceki akşam Turkcell Vadi Açıkhava’da sahneye çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Turkcell Vadi Açıkhava’da sahneye çıkan Aleyna Tilki, "Bugün ki konser benim için çok anlamlı, ağlayacak gibiyim. Bu dönemde çok ağlıyorum, konserim nasıl olacak merak ediyorum" dedi.
Klibini Türkiye genelinde çıkan yangınlardan dolayı ertelendiğini belirten şarkıcı, "Bu süreçte bir şey yapmama taraftarıyım, en kısa zamanda bunlar biter" dedi.
"ŞAHISLARI KONUŞMAYALIM"
Pandemiden dolayı 1.5 yıldır sahne almayan genç şarkıcı, "Müzik hiç susmamalı, 1.5 sene sahneye çıkmadık. Orkestra ve ekip zor durumda kaldı; benim sahneye çıkmam ile para kazanan orkestra ekipleri var" ifadelerini kullandı.
ŞAHİN AKDEMİR HATIRA ORMANI
“Biliyorsunuz bu konserin anlamı büyük” diye sözlerine devam eden sanatçı, konser gelirini yangına müdahale eden ekiplere su taşırken alevler arasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir adına ‘Hatıra Ormanı’ kurmak için bağışladığını açıkladı.