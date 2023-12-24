Aleyna Tilki’nin takıntılı hayranı için karar çıktı
Geçtiğimiz senelerde ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin evine girmeye çalışan takıntılı hayranı hakkında mahkemeden karar çıktı.
Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel 29 Aralık 2021 günü Üsküdar'daki evlerinde korkunç bir olay yaşamıştı. Şarkıcının saplantılı hayranı olan Muhammed Erkam A., Tilki'nin yaşadığı siteye jiletli tellerden atlayıp girmiş, taciz mesajlarıyla da şarkıcının huzurunu kaçırmıştı. Olay sonrası şüpheli Muhammed Erkam A.'ya 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', Konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Tilki ile sosyal medyadan tanıştığını öne süren sanık, "Beni yetenekli bulup piyasaya sürmek istedi. Benden çiçek istediği için de evine gönderdim" dedi.
Bu savunmanın ardından Adli Tıp'tan Erkam A.'nın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor alındı. Sanık Muhammed Erkam A., 1 yıl 3 ay hapis cezası ve 3 bin 320 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Sabah’tan Arzu Kaya’nın haberine göre, mahkeme, sanığın çiçekleri şarkıcının işyeri adresine değil, şahsi konutuna gönderdiğini kaydetti ve hoşlanma duygusunun karşılıklı olmamasına rağmen gerçekleştirilen bu durumun cinsel taciz suçunu oluşturduğunu vurguladı.