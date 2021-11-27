Alibeyköy Barajı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde
İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 41,44'e geriledi. Doluluk oranının yüzde 17,03 olarak ölçüldüğü Alibeyköy Barajı'nda eski görüntülerden eser kalmadı.
İstanbul'un barajlarında İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 41,44 olarak kayıtlara geçti.
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Verilere göre son bir hafta içinde barajlardan 5 milyon 82 bin metre küp su eskildi. İstanbul'un barajlarında geçtiğimiz yıl nisan ayında yüzde 80,82 olan doluluk oranı daha sonra düşmeye başlamıştı.
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Son on yılda ölçülen bu tarihteki doluluk oranı 2015 yılında yüzde 64,1 olarak kayıtlara geçmişti.
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İstanbul'da yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen barajlardan biride Alibeyköy Barajı oldu.
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