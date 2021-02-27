Alibeyköy Barajı'nda tedirgin eden görüntü

Erutku, "Arkadaşımla dün sabah saatlerinde 8 gibi balık tutmak için buraya geldik. Önce az ileride bir yere gittik. Sonra buraya geldiğimizde ölü balıklarla ve kuşlarla karşılaştık. Açıkçası balık tutma istediğimiz kaçtı. Korktuk biraz. Bu mahallede oturuyoruz, genellikle geldiğimiz yer. Daha önce hiç karşılaşmadık burada böyle bir şeyle. O yüzden bazı yerlere haber verdik. Dün daha çoktu. Bugün geldiğimizde daha az, birisi aldı büyük ihtimalle. Suyun dibini tam göremediğimiz için bilmiyorum ne kadar vardır. Neyden kaynaklanıyor bilmiyorum suda zehir olabilir, fabrika atığı olabilir… Arkada yüzen karabatak kuşlarını da ölü halde gördük" diye konuştu.



