Alişan ve Tan Taşçı'dan hüzünlü düet
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatıyla tarifsiz bir acı yaşayan şarkıcı Alişan ile meslektaşı Tan Taşçı, Minsk’te ‘Mutlu Ol Yeter’ parçasını birlikte söyledi.
Belarus’un başkenti Minsk’teki Double Tree by Hilton Otel & Casino, hafta sonu iki ünlü ismin konserlerine ev sahipliği yaptı. Tan Taşçı, cumartesi günü verdiği konser sonrası şehirde gezmek için kaldı ve önceki akşam da Alişan’ın konserine dinleyici olarak katıldı.
Vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş’ın 40 mevlidini yaptıktan sonra işe gittiği Minsk’teki konserinde duygusal anlar yaşayan Alişan’ın yardımına meslektaşı Tan Taşçı yetişti.
"YEĞENLERİM İÇİN HEDEFLERİM VAR"
Alişan, ¨Yeğenlerim için hedeflerim var. Onlar için daha çok çalışıp geleceklerini iyi planlamam lazım. Tabii önce sağlık diliyorum herkese¨ dedi.
Sahnede buluşan ikili, birlikte ‘Mutlu Ol Yeter’ şarkısına düet yaptı. Salonda yaşanan duygu dolu anlar, oryantal Didem’in sahneye çıkmasıyla yerini eğlenceye bıraktı.