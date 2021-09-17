Alışveriş için ülke değiştiriyorlar: Turistlerden Edirne'ye kışlık kıyafet akını

Türkiye'ye yaz aylarında olan gurbetçi akını nedeniyle sınır kapılarında yoğunluk oluştu. Bu yoğunluk nedeniyle alışveriş için Edirne'ye gelemeyen turistler, sınırdaki yoğunluğun azalmasıyla birlikte yeniden kente geri döndü. Bulgar ve Yunan turistlerin yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar, havaların soğumasıyla birlikte pazarda kaban, kazak ve bot gibi kışlık ürünleri satın almaya başladı.