  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Alışveriş merkezinde indirim izdihamı

Alışveriş merkezinde indirim izdihamı

Sivas'ta alışveriş merkezinin açılışında özel indirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.

Alışveriş merkezinde indirim izdihamı - Resim: 1

Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bir alışveriş merkezinin yeni şube açılışında indirim uygulanacağını duyanlar, iş yerinin önünde yoğunluk oluşturdu. 

1 / 5
Alışveriş merkezinde indirim izdihamı - Resim: 2

Açılışın ardından iş yerine giren kişilerle görevliler arasında zaman zaman tartışma yaşandı. 

2 / 5
Alışveriş merkezinde indirim izdihamı - Resim: 3

Mağazanın içinde ve dışında toplanan kalabalığı dağıtmak için görevliler anons yaptı. 

3 / 5
Alışveriş merkezinde indirim izdihamı - Resim: 4

Bölgeden geçen polis ekipleri ise iş yerinin dışındaki kalabalığı yola taşmaması için anonsla uyardı. (DHA)

4 / 5