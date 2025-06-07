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  4. Alışveriş merkezindeki ''yan bakma'' kavgasında şoke eden anlar

Alışveriş merkezindeki ''yan bakma'' kavgasında AVM'yi savaş yerine çevirdiler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir AVM'de arkadaşlarıyla gezen genç, bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. O anlar anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA
Alışveriş merkezindeki ''yan bakma'' kavgasında AVM'yi savaş yerine çevirdiler - Resim: 1

Olay, önceki gün Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan Arasta Park AVM’de yaşandı.

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Alışveriş merkezindeki ''yan bakma'' kavgasında AVM'yi savaş yerine çevirdiler - Resim: 2

İddiaya göre, "yan bakma" sebebiyle iki kişi, bir grup gencin önünü kesti.

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Alışveriş merkezindeki ''yan bakma'' kavgasında AVM'yi savaş yerine çevirdiler - Resim: 3

Tehditler savuran gençlerden Şahin C., belinden çıkardığı bıçak ile karşı gruptaki bir kişiye saldırdı.

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Alışveriş merkezindeki ''yan bakma'' kavgasında AVM'yi savaş yerine çevirdiler - Resim: 4

Kendini korumak isterken elinden bıçaklanan şahsa 8 dikiş atıldı. O anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. 

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