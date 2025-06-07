Alışveriş merkezindeki ''yan bakma'' kavgasında AVM'yi savaş yerine çevirdiler
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir AVM'de arkadaşlarıyla gezen genç, bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. O anlar anbean kaydedildi.
Kaynak: İHA
Olay, önceki gün Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan Arasta Park AVM’de yaşandı.
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İddiaya göre, "yan bakma" sebebiyle iki kişi, bir grup gencin önünü kesti.
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Tehditler savuran gençlerden Şahin C., belinden çıkardığı bıçak ile karşı gruptaki bir kişiye saldırdı.
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Kendini korumak isterken elinden bıçaklanan şahsa 8 dikiş atıldı. O anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.
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