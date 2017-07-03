Alkol alan genç kadın parkta sızıp kaldı

Olay yerine gelen polis, kadının Yasemin K. olduğunu, aşırı derecede alkol aldığı için parkta sızıp kaldığını belirledi. Ancak kadının kolunda serum vermek için damar yolu açık olduğunu gören polis sağlık ekiplerinin acil gelmesi talebinde bulundu. Bir süre sonra olay yerine sağlık ekipleri geldi.