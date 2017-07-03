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  3. 03 Temmuz 2017 12:07

Alkol alan genç kadın parkta sızıp kaldı

Adana'da aşırı alkol alan bir kadın parkta uyuyakalınca polis ve sağlık ekipleri alarma geçti

Alkol alan genç kadın parkta sızıp kaldı

Adana'da alkol aldıktan sonra parkta sızan genç kadın, polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Ancak genç kadın kendine gelince görevlilere zorluk çıkarıp hastaneye gitmedi.

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Alkol alan genç kadın parkta sızıp kaldı

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi, Seyhan Nehri kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, Merkez Park’ta bir kadının hareketsiz halde yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Alkol alan genç kadın parkta sızıp kaldı

Olay yerine gelen polis, kadının Yasemin K. olduğunu, aşırı derecede alkol aldığı için parkta sızıp kaldığını belirledi. Ancak kadının kolunda serum vermek için damar yolu açık olduğunu gören polis sağlık ekiplerinin acil gelmesi talebinde bulundu. Bir süre sonra olay yerine sağlık ekipleri geldi.

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Alkol alan genç kadın parkta sızıp kaldı

Ekipler genç kadını kendine getirmeye çalıştı. Yasemin K., polis ve sağlık ekiplerinin uğraşının ardından gözlerini açtı. Sağlık ekipleri genç kadını sedye ile ambulansa taşıyıp hastaneye götürmek istedi ancak gitmek istemedi.

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