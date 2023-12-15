Alkol kontrolünde polislere tekme tokat saldırı

DAHA ÖNCE DE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE 2027'YE KADAR EL KONULDU

Yapılan incelemede daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 2027 yılına kadar el konulurken, alkolmetre cihazını üflememekten 4 bin 64 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 12 bin 254 TL cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan M.K.’nın emniyetteki işlemleri sürerken, otomobili çekici yardımıyla otoparka götürüldü.