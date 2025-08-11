Alkollü olarak polise yakalanan sürücünün bulduğu çözüm ''pes'' dedirtti

Araçta yolcu olarak bulunan ve ayakta durmakta zorlanan arkadaşı, "Ben gitmeyelim dedim ama o ‘Hava kararınca çevirme olur, hemen gidelim' diye ısrar etti" dedi. Ceza işlemleri sırasında basın mensubuna defalarca "Abi sen niye çekiyorsun, üzerime bir şey giyeyim bari" diyen sürücü, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL para cezası ile karşılaşınca ve ehliyetine 6 ay el konulacağını öğrenince "Şimdi mahvoldum" ifadelerini kullandı.