Alkollü olarak polise yakalanan sürücünün bulduğu çözüm ''pes'' dedirtti
Manavgat'ta gerçekleştirilen alkol uygulamasında, 91 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü alkolmetreyi üflemeden önce arkadaşının büfeden aldığı 5-6 şişe suyu içip ağzını çalkalayarak alkolün etkisini düşürmeye çalışsa da başarılı olamadı...
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekiplerince Boğaz-Mendirek bölgesinde bisiklet, motosiklet ve otomobil sürücülerine alkol kontrolü yapıldı.
Denetim sırasında bir ticari aracı kullanan H.O.'un alkollü olduğu belirlendi. Trafik görevlisinin "Alkol aldınız mı?" sorusuna "Az bir alkol aldım" cevabını veren sürücü, alkolmetreyi üflemeden önce yanında yolcu olarak bulunan arkadaşının büfeden aldığı çok sayıda suyu peş peşe içti.
Ancak çabası sonuç vermedi. Yapılan ölçümde 91 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Araçta yolcu olarak bulunan ve ayakta durmakta zorlanan arkadaşı, "Ben gitmeyelim dedim ama o ‘Hava kararınca çevirme olur, hemen gidelim' diye ısrar etti" dedi. Ceza işlemleri sırasında basın mensubuna defalarca "Abi sen niye çekiyorsun, üzerime bir şey giyeyim bari" diyen sürücü, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL para cezası ile karşılaşınca ve ehliyetine 6 ay el konulacağını öğrenince "Şimdi mahvoldum" ifadelerini kullandı.