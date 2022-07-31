Alkollü sürücü 3 milyon TL'lik süper lüks otomobili çöpe çevirdi

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan O.T. yaralanırken yaklaşık 3 milyon TL değerindeki lüks otomobil hurdaya döndü. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan O.T., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan O.T.’nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.