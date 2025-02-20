Alkollü sürücü, bindirildiği ekip otosunda silahla kendini vurdu
Karaman'da kaza yapan alkollü sürücü, polis merkezine götürülmek için bindirildiği ekip otosunda tabancayla kendini vurması sonucu ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
Olay, akşam saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (27) idaresindeki otomobil, Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde orta refüje çıkarak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine trafik ekibi sevk edildi.
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Şahsın alkollü olması nedeniyle resmi polis ekibi tarafından yasal işlem yapılmak üzere ekip otosuna bindirilen M.K, aracın nezarethane bölümünde beline sakladığı tabanca ile kafasına bir el ateş ederek kendini vurdu.
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Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.K, daha sonra Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan M.K'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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