Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 genç hayatını kaybetti
Pamukkale'de alkollü olduğu tespit edilen bir sürücünün çarptığı motosikletteki biri 23 diğeri 18 yaşındaki iki genç korkunç şekilde hayatını kaybetti.
Denizi'nin Pamukkale ilçesinde, köprülü kavşakta cipin çarptığı motosikletin sürücüsü F.B. (23) 10 metreden alt yola düştü, arkasındaki B.B.(18) asfalta savruldu. Kazada 2 genç de yaşamını yitirirken, cip sürücüsünün 1.18 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Kirişhane Mahallesi, Üçgen Köprülü Kavşağında meydana geldi. İzmir karayolu istikametine doğru seyir halinde olan H.G.(40) yönetimindeki cip, önünde ilerleyen F.B.’in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü F.B. yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola düşerken, arkasında yolcu olarak bulunan B.B.ise asfalta savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde B.B.’nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, alt yola düşen F.B. ise ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.B. de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis tarafından gözaltına alınan cip sürücüsü H.G.’in yapılan kontrolde 1.18 promil alkollü olduğu belirlendi. B.B.ile F.B.’in cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)