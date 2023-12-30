Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 genç hayatını kaybetti

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde B.B.’nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, alt yola düşen F.B. ise ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.B. de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.