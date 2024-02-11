Alkollü sürücü dehşeti: Ölü ve yaralılar var!

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan S.K. ve S.A., Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. E.F.A.'nın cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.