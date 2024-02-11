Alkollü sürücü dehşeti: Ölü ve yaralılar var!
Bursa'da, lastiği patlayan otomobili sağ şeride çeken 3 gence başka bir otomobil çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. 3 kişiye çarpan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi Ovaakça mevkisinde meydana geldi. Merkez istikametinden, İstanbul Yolu Caddesi istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilin lastiği patladı.
Otomobildeki E.F.A., S.K. ve S.A., aracı emniyet şeridine çekip, reflektör koyarak lastiği tamir etmeye başladı. Bu sırada İ.Ü. yönetimindeki otomobil, emniyet şeridinde lastiği tamir eden gençlere çarptı.
Kazada E.F.A. yaşamını yitirirken, S.K. ve S.A. ise yaraladı. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de haber verildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan S.K. ve S.A., Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. E.F.A.'nın cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.