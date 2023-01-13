Alkollü sürücüden pes dedirten savunma

Yanındaki arkadaşının ısrarına rağmen testi reddeden sürücü S.B.B., cezai işlemin uygulanacağını hatırlatan polislere, "Sen benden ehliyeti alacaksın, mutlu mu olacaksın? Ben yarın akşam umreye gideceğim. Bana bunu yapma. Komiserim sende görevini yapıyorsun. Benim işim bu olsaydı ben de bunu yapardım. Alkol çıkmama ihtimali yok. 2 ay önce babam öldü. Çok rahatsızım" dedi.