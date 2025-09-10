Alkollü sürücünün çarptığı yayanın mucizevi kurtuluşu kamerada

Kazanın görgü tanıklarından Ünal Köksal ise, "Burada yaşanan ilk kaza değil. Daha önce de 4-5 defa kaza oldu. Defalarca kasis yapılsın diye başvuru yapıldı ama yapılmadı. Burada amcam olmak üzere komşularımız kaza yaptı, 3'ü ölümlü kaza oldu. Işıklandırma sistemi yapıldı ama kimse uymuyor. Şimdi EDS gelecek deniyor ama yine de uyulmayacak. Buraya kasisten başka bir çözüm yok. Geçtiğimiz günkü kazaya ben de bizzat şahit oldum. Adamın havada uçtuğunu gördüm. Sollama yasağı olan yerde sollama yapılıyor. Araç, yayaya 150-160 kilometre hızla vurdu. Sürücü alkollüydü, fren izi bile yoktu. Ambulans erken geldiği için kurtulma şansı oldu. Yoksa sonuç daha ağır olabilirdi" ifadelerini kullandı.