Alkollü sürücünün trafik polislerini görünce yaptıkları ''pes'' dedirtti
Bursa'daki trafik denetlemesinde aracını park edip banka ATM'sine yönelen alkollü sürücünün "uyanıklığı" tutmayınca hem ehliyetinden oldu hem de 45 bin 228 TL ceza yedi...
Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik denetlemesini görünce aracı park edip para çekmek için ATM’ye yönelen sürücü polise zor anlar yaşattı. Alkol muayenesini reddeden sürücüye para cezası yazılıp, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde trafik denetlemesi yaptı. Yol üzerinde polislerin denetleme yaptığını gören Ş.B. (43), yönetimindeki otomobilini durdurup araçtan indi. Ekiplerin ehliyet ve ruhsat istemesi üzerine Ş.B., ATM’den para çekeceğini öne sürdü. İşlem yapan sürücü para çekmedi. Polislerin alkol testini reddeden Ş.B., otomobili kendisinin kullanmadığını iddia etti. Bu arada sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.
Kimlik göstermeyen Ş.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, alkolmetreyi reddetme suçundan 26 bin 550 TL cezai işlem uygulandı. Ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu. (DHA)