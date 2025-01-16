Alkollü sürücünün trafik polislerini görünce yaptıkları ''pes'' dedirtti

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde trafik denetlemesi yaptı. Yol üzerinde polislerin denetleme yaptığını gören Ş.B. (43), yönetimindeki otomobilini durdurup araçtan indi. Ekiplerin ehliyet ve ruhsat istemesi üzerine Ş.B., ATM’den para çekeceğini öne sürdü. İşlem yapan sürücü para çekmedi. Polislerin alkol testini reddeden Ş.B., otomobili kendisinin kullanmadığını iddia etti. Bu arada sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.