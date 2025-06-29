Alkollü trafik canavarı ölüm saçtı: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Kazada kamyona çöp konteynerini almak için çalışan temizlik personellerinden A.O. (44) ve Y.A. (43) ile otomobilde bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralanan temizlik personellerinden Adem Oğuz kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer temizlik personelinin durumunun da ciddi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.