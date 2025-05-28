Alkollü trafik canavarından ''pes'' dedirten savunma

Alkolmetreye üflememek için polis memurlarına uzun süre dil döken sürücü, polis memurlarını ekmeğiyle oynamakla suçlayıp, "Komiserim üflemeyeyim, kurban olayım, Allah rızası için. Bu benim ekmeğim, ekmeğimle oynuyorsunuz" diye konuştu. Gazetecilere de "Çekip durma, ayıp bir şey" deyip tepki gösteren alkollü sürücü, aldığı alkolün etkisini kaybetmesi için şişe şişe su içti.