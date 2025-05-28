Alkollü trafik canavarından ''pes'' dedirten savunma
Aksaray'da yasal sınırın 6 kat üzerinde 1.24 promil alkolle direksiyon başında polise yakalanan sürücü, "Ekmeğimle oynuyorsunuz" deyip polisi suçladı.
Olay, Akrasay'da Nakkaş Mahallesi Nakkaş Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı Cumhuriyet Bulvarı'nda devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri Nakkaş Mahallesi istikametine giden servis minibüsünün yolda zikzak çizerek seyrettiğini fark etti.
Bunun üzerine minibüsün peşine düşen trafik ekipleri kısa süreli takibin ardından servis minibüsü sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Sağa çekip minibüsü durduran sürücü, polis ekipleri tarafından sorgudan geçirilirken, servis minibüsünün muayenesinin olmadığı belirlendi.
Minibüs üzerindeki denetimin ardından sürücü A.A.'ya (38) yönelik denetim yapan polis, sürücüye alkolmetreyle alkol muayenesi yapmak istedi.
Alkolmetreye üflememek için polis memurlarına uzun süre dil döken sürücü, polis memurlarını ekmeğiyle oynamakla suçlayıp, "Komiserim üflemeyeyim, kurban olayım, Allah rızası için. Bu benim ekmeğim, ekmeğimle oynuyorsunuz" diye konuştu. Gazetecilere de "Çekip durma, ayıp bir şey" deyip tepki gösteren alkollü sürücü, aldığı alkolün etkisini kaybetmesi için şişe şişe su içti.