Alkollü trafik canavarının kaza sonrası yaptıkları ''pes'' dedirtti
Nevşehir’de direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkan sürücü, itfaiye tarafından araçtan kurtarıldıktan sonra film sahnelerini aratmayan bir kaçışa imza attı. 228 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, saklandığı çalılıkların arasından çıkmamak için polise direnirken "Emniyetle başım belaya girer" ifadelerini kullandı.
Nevşehir'de kaza yapan alkollü sürücü, ekipler tarafından sıkıştığı otomobilden kurtarılınca, kaçarak bir evin bahçesindeki çalılıkların arkasına saklandı. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkması istenince, "Gelirsem emniyetle başım belaya girer" savunması yaptı.
Kaza, Nevşehir Niğde Karayolu Göre Kasabası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil sürücüsü E.Ş., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıkarak önce ağaçlara, daha sonrada aydınlatma direğine çarparak durabildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobil içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık personellerine teslim edilmek istendi. Bu arada ekiplerin elinden kaçan sürücü, yol kenarında bulunan bir evin bahçesine girerek çalılıkların arkasına saklandı.