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  4. Polis ''insan avı'' başlattı! Bu sarışın güzel her yerde aranıyor

Alman polisi ''insan avı'' başlattı! Bu sarışın güzel her yerde aranıyor

Almanya, Stuttgart’ta bir nakit para nakil şirketinde çalışan 42 yaşındaki Mirnesa S. için insan avı başlattı.

Alman polisi ''insan avı'' başlattı! Bu sarışın güzel her yerde aranıyor - Resim: 1

Evi polis karakoluna sadece 250 metre uzakta olan Mirnesa’nın polislerin burnunun dibinden 1 milyon euro çalarak kayıplara karışması Almanya medyasının birinci gündem maddesi haline geldi.

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Alman polisi ''insan avı'' başlattı! Bu sarışın güzel her yerde aranıyor - Resim: 2

Ekim ayının ortasında 1 milyon euro çaldığı ortaya çıkan fakat bunun öğrenilmesinden sonra kayıplara karışan Mirnesa için yerel yetkililer harekete geçti.

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Alman polisi ''insan avı'' başlattı! Bu sarışın güzel her yerde aranıyor - Resim: 3

Evi karakoldan sadece 340 adım uzakta olan Mirnesa’nın başarısı ve polislerin başarısızlığı alay konusu oldu.

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Alman polisi ''insan avı'' başlattı! Bu sarışın güzel her yerde aranıyor - Resim: 4

Evinin boş olduğu açıklanırken yerel polis yetkililer, “Şu ana kadar Mirnesa için bir dizi ihbar geldi. Fakat şu an onu bulamıyoruz. Mirnesa halen kayıp” dedi.

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