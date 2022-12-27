Alman polisi ''insan avı'' başlattı! Bu sarışın güzel her yerde aranıyor
Almanya, Stuttgart’ta bir nakit para nakil şirketinde çalışan 42 yaşındaki Mirnesa S. için insan avı başlattı.
Evi polis karakoluna sadece 250 metre uzakta olan Mirnesa’nın polislerin burnunun dibinden 1 milyon euro çalarak kayıplara karışması Almanya medyasının birinci gündem maddesi haline geldi.
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Ekim ayının ortasında 1 milyon euro çaldığı ortaya çıkan fakat bunun öğrenilmesinden sonra kayıplara karışan Mirnesa için yerel yetkililer harekete geçti.
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Evi karakoldan sadece 340 adım uzakta olan Mirnesa’nın başarısı ve polislerin başarısızlığı alay konusu oldu.
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Evinin boş olduğu açıklanırken yerel polis yetkililer, “Şu ana kadar Mirnesa için bir dizi ihbar geldi. Fakat şu an onu bulamıyoruz. Mirnesa halen kayıp” dedi.
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