Almanya ve Belçika'nın ardından İtalya da sele teslim
Son birkaç haftadır Avrupa’yı etkisine alan sel, Almanya ve Belçika’dan sonra İtalya’nın doğal güzelliğiyle ünlü Como Gölü ve çevresini vurdu.
İtalya’nın kuzeyinde yer alan Lombardiya bölgesi sele teslim oldu. Aşırı iklim olayları nedeniyle Como Gölü ve çevresindeki kasabalarda toprak kaymaları ve su baskınları yaşandı.
60'TAN FAZLA ARAMA KURTARMA OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Dağlarla çevrili gölün çevresinde fırtınaların hasara yol açması sonrasında İtalyan itfaiyeciler 60'tan fazla kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Bununla birlikte olay nedeniyle şimdiye kadar herhangi bir ölüm veya yaralanma bildirilmedi.
Gölün batı kıyısında yer alan ve selden en çok etkilenen kasaba olan Brienno'da, bir heyelan gaz sızıntısına neden oldu. Ardından 50 sakin evlerinde mahsur kaldı. Cernobbio'da ise itfaiyeciler sel tehlikesiyle karşı karşıya olan bir apartmanı tahliye etti.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SONUÇLARI
İtalyan çevre kuruluşu Coldiretti, daha sık, ani ve şiddetli fırtınalara atıfta bulunarak, “İtalya'da tropikleşme eğilimi ve aşırı olayların çoğalmasıyla birlikte iklim değişikliğinin sonuçlarıyla karşı karşıyayız” açıklamasını yaptı.