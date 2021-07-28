Almanya ve Belçika'nın ardından İtalya da sele teslim

Gölün batı kıyısında yer alan ve selden en çok etkilenen kasaba olan Brienno'da, bir heyelan gaz sızıntısına neden oldu. Ardından 50 sakin evlerinde mahsur kaldı. Cernobbio'da ise itfaiyeciler sel tehlikesiyle karşı karşıya olan bir apartmanı tahliye etti.