Almanya'da çocuklu ailelere ödenen para kesiliyor
Son dönemlerde zor zamanlar geçiren Almanya şimdi de yüksek gelirli çocuklu ailelere ‘Ebeveyn Parası’ ödenmemesi tartışmalarını yaşıyor.
Hükümet ortağı FDP, yıllık gelirleri 150 bin Euro’nun üzerinde olan çiftlere ‘Ebeveyn Parası’ ödememe yerine, 200 bin Euro’ya kadar geliri olanlara daha az ödeme yapılmasını önerdi.
Yeşillerli Federal Aile Bakanı gelecek yıl itibariyle yıllık gelirleri 150 bin Euro’nun üzerinde olan çiftlere ‘Ebeveyn Parası’ ödenmemesinde ısrar ederken, hükümetin küçük ortağı FDP, biraz esnek davranılması halinde bu konuda uzlaşmaya hazır oldukları sinyali verdi.
Şu anda geçerli yasalara göre yıllık geliri 300 bin Euro olan çiftler ile çocuklarını tek başına yetiştiren ve yıllık 250 bin Euro olanlara, doğum öncesi veya sonrası çalışmaya kısa süreli de olsa ara verdikleri için ‘Ebeveyn Parası’ ödenirken, FDP çiftler için kazanç sınırının birden 150 bin Euro yerine kademeli olarak 200 bin Euro’ya düşürülmesini önerdi.
8 Ekim’de Bavyera’da yapılacak Eyalet Parlamentosu seçimlerine FDP’nin lider adayı olarak katılacak olan Martin Hagen, yıllık gelirleri 150 bin Euro’nun üzerinde olan çiftlere ‘Ebeveyn Parası’ ödenmemesinin özellikle büyük kentlerde yaşayan insanları zor duruma düşüreceğini savundu.