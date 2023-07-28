Almanya'da çocuklu ailelere ödenen para kesiliyor

Şu anda geçerli yasalara göre yıllık geliri 300 bin Euro olan çiftler ile çocuklarını tek başına yetiştiren ve yıllık 250 bin Euro olanlara, doğum öncesi veya sonrası çalışmaya kısa süreli de olsa ara verdikleri için ‘Ebeveyn Parası’ ödenirken, FDP çiftler için kazanç sınırının birden 150 bin Euro yerine kademeli olarak 200 bin Euro’ya düşürülmesini önerdi.