Almanya'da dönme dolap faciası: Onlarca yaralı var
Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen müzik festivalinde yer alan bir dönme dolapta çıkan yangında en az 23 kişinin yaralandı.
Almanya'nın Leipzig kenti yakınlarında düzenlenen müzik festivalindeki dönme dolapta çıkan yangında 23 kişi yaralandı.
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Almanya'nın doğusunda Leipzig kenti yakınlarındaki Störmthaler Gölü'nde düzenlenen Highfield Festivali'nde alana kurulan dönme dolapta yangın çıktı.
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Yangında 23 kişi yaralanırken, yangının dönme dolabın bir kabininde başladığı ve ikinci bir kabine sıçradığı ifade edildi.
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Aralarında polislerin ve ilk yardım ekibinde yer alanların da bulunduğu 16 kişi hastanede tedavi edildi.
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