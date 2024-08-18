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Almanya'da dönme dolap faciası: Onlarca yaralı var

Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen müzik festivalinde yer alan bir dönme dolapta çıkan yangında en az 23 kişinin yaralandı.

Almanya'da dönme dolap faciası: Onlarca yaralı var - Resim: 1

 Almanya'nın Leipzig kenti yakınlarında düzenlenen müzik festivalindeki dönme dolapta çıkan yangında 23 kişi yaralandı.

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Almanya'da dönme dolap faciası: Onlarca yaralı var - Resim: 2

Almanya'nın doğusunda Leipzig kenti yakınlarındaki Störmthaler Gölü'nde düzenlenen Highfield Festivali'nde alana kurulan dönme dolapta yangın çıktı. 

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Almanya'da dönme dolap faciası: Onlarca yaralı var - Resim: 3

Yangında 23 kişi yaralanırken, yangının dönme dolabın bir kabininde başladığı ve ikinci bir kabine sıçradığı ifade edildi. 

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Almanya'da dönme dolap faciası: Onlarca yaralı var - Resim: 4

Aralarında polislerin ve ilk yardım ekibinde yer alanların da bulunduğu 16 kişi hastanede tedavi edildi.

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