Almanya'da İslam karşıtlarına bıçaklı saldırı: Yaralılar var

Mannheim polisi olayla ilgili açıklamasında “Bugün saat 11.35 sıralarında Mannheim'daki pazar meydanında çok sayıda kişiye saldırı düzenlendi. Bir kişinin çok sayıda kişiye bıçakla saldırarak yaraladı. Yaralanmaların boyutu ve ciddiyeti hakkında henüz bilgi verilmedi. Daha sonra saldırgana karşı ateşli silah kullanıldı. Bunun sonucunda saldırgan da yaralandı. Kurtarma ve acil durum hizmetlerinin yanı sıra kurtarma helikopteri de görev başında. Halk için herhangi bir tehlike yoktur. Kurpfalzkreisel ile Paradeplatz arasındaki demiryolu trafiği bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı” dedi.