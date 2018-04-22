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  3. 22 Nisan 2018 10:35

Almanya'da savaştan kalma sığınaklar satılıyor

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde savaş döneminde yapılan 69 sığınak satışa çıkartıldı. Bugüne kadar Almanya genelinde 260’dan fazla sığınak satıldı.

Almanya'da savaştan kalma sığınaklar satılıyor

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde savaş döneminde yapılan 69 sığınak satışa çıkartıldı. Satışa çıkartılan sığınaklar kültür merkezi, eğlence mekanları gibi yerlere dönüştürülüyor. Almanya’daki tüm sığınaklar, Federal Bölge Temsilcilikleri Ajansı (BİMA) tarafından idare ediliyor. 2007’den bu yana sığınaklar satışa çıkartılmaya başlandı.

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Almanya'da savaştan kalma sığınaklar satılıyor

Son on yılda 260’dan fazla sığınak Almanya genelinde satışa çıkartılırken, bunların 107’si Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yer alıyor. Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg ve Münih gibi şehirlerde bir sığınak için milyon euro ödenirken, küçük şehirlerdeki sığınakların daha az bir fiyata satıldığı belirtildi.

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Almanya'da savaştan kalma sığınaklar satılıyor

BİMA Sözcüsü Anja Kremzow, şu anda ellerinde 120 sığınak olduğunu, bunların 69 tanesinin Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunduğunu söyledi. Kremzow, sığınakların kullanılmadığını, ıssız bir halde olan bu yapıların yenilenmesinin de çok ciddi bir maliyet gerektirdiğini vurgulayarak, bu yapıların satışının ekonomik anlamda da bir dönüşüm sağlayacağını ifade etti.

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Almanya'da savaştan kalma sığınaklar satılıyor

Savaş döneminde halk için yapılan sığınakların beton duvar kalınlığı 2 metre ve bombalara dayanıklı yapılar.

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