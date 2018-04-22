Almanya'da savaştan kalma sığınaklar satılıyor

BİMA Sözcüsü Anja Kremzow, şu anda ellerinde 120 sığınak olduğunu, bunların 69 tanesinin Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunduğunu söyledi. Kremzow, sığınakların kullanılmadığını, ıssız bir halde olan bu yapıların yenilenmesinin de çok ciddi bir maliyet gerektirdiğini vurgulayarak, bu yapıların satışının ekonomik anlamda da bir dönüşüm sağlayacağını ifade etti.