Almanya'da son yılların en büyük grevi! Ulaşım durma noktasına geldi

İşçi sendikası Verdi, artan yaşam maliyetleri karşısında maaşlarının yetersiz kaldığı gerekçesiyle ulaşım sektörü çalışanları için zam talep ediyor. Sendika, çalışanlar için yüzde 10.5 ya da en az 500 euro zam yapılmasını isterken, EVG ise yüzde 12’lik bir artış yapılmasını savunuyor.