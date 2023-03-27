Almanya'da son yılların en büyük grevi! Ulaşım durma noktasına geldi
Almanya'da ulaşım sektörü çalışanları sendikaların çağrısı üzerine grev başlattı.
Fransa'da emeklilik reformuna, İsrail'de ise yargı reformuna karşı çıkan binlerce insan sokaklara döküldü. İki ülkede de protestolar devam ederken, Almanya'da da ulaşım sektörü çalışanları grev başlattı.
Almanya’da işçi sendikası Verdi ile demiryolu çalışanları sendikası EVG'nin çağrısı üzerine ulaşım sektörü çalışanları gece yarısından itibaren greve başladı. Havaalanları, limanlar, demiryolları, otobüsler ve metro çalışanları, 24 saat grev yapacak. Almanya Havalimanları Birliği yaklaşık 380 bin yolcunun grevden etkilendiğini açıklarken, ülkede toplu ulaşım durma noktasına geldi.
Almanya'nın ulusal demiryolu işletmecisi Deutsche Bahn, grev kararını gereksiz ve bir amaca hizmet etmeyen eylem olarak nitelendirirken, bazı sendikalar da grev çağrısı yapan sendikaların ölçüsüz taleplerde bulunduğunu belirtti.
İşçi sendikası Verdi, artan yaşam maliyetleri karşısında maaşlarının yetersiz kaldığı gerekçesiyle ulaşım sektörü çalışanları için zam talep ediyor. Sendika, çalışanlar için yüzde 10.5 ya da en az 500 euro zam yapılmasını isterken, EVG ise yüzde 12’lik bir artış yapılmasını savunuyor.