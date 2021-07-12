Almanya'da üstsüz güneşlenme krizi! Yüzlerce kişi soyunarak protesto etti
Almanya'nın başkenti Berlin'deki su parkında üstsüz güneşlenen Fransız kadın görevliler tarafından uyarıldı. Tepkilere neden olan olayın ardından yüzlerce kişi çıplak şekilde bisiklete binerek protesto gösterisi düzenledi.
Berlin ilginç bir gösteriye tanık oldu. Görevlilerin parkta sütyenini çıkaran kadını uyarması üzerine, yüzlerce kadın çıplak şekilde sokağa çıkarak kararı protesto etti.
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Kadınlara bazı erkekler de sütyen takarak destek verdi. Kadınlar, erkeklerin istedikleri şekilde güneşlenebilirken kadınların üstsüz güneşlenmelerine izin verilmemesinin cinsiyetçi bir yaklaşım olduğunu söylediler.
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Hedonist International isimli bir grup tarafından organize edilen gösteride "Tüm göğüsler özgür olana kadar hiçbir göğüs özgür değil." pankartalrı açıldı.
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Yerel kaynaklara göre olay şöyle gerçekleşti. Berlin'de bulunan su parkına iki çocuğu ve bir arkadaşı ile giden Gabrielle Lebreton isimli Fransız kadın, güneşlendiği sırada bikinisinin üst kısmını çıkardı.
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