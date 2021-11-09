Alparslan Türkeş'ten yadigar: O arabaya gözü gibi bakıyor
Erzurum’da 20 yıldır klasik araçlarla ilgilenen Haluk Ertek, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Kurucu Lideri Alparslan Türkeş’in 1973 model Chevrolet Caprice Classic arabasına yıllardır gözü gibi bakıyor.
Erzurum’da yaşayan İş Adamı Haluk Ertek’in 20 yıllık klasik araba tutkusu en sonunda onu, MHP’nin Kurucu Lideri Alparslan Türkeş’in 1973 model Chevrolet Caprice Classic arabasının yeni sahibi yaptı.
Aracın 5'inci sahibi olan Ertek, 4 yıldır aracına gözü gibi bakıyor. Aracı Bursa’dan satın alarak çekici yardımıyla Erzurum’a getiren Ertek, aracını sadece haftada bir kez trafiğe çıkartıyor.
Boyası haricinde tamamen orijinal olan otomatik vites araç, iki kapısının arasında direk olmaması ve her iki kapının camının bir bütün halinde görülmesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Fotoğrafçılardan düğün çekimlerinde kullanılması için teklifler alan Ertek, araca gösterilen ilgiden oldukça memnun.
Öte yandan, aracı satın almak isteyen çok sayıda kişinin olduğunu fakat kendisinin satmayı düşünmediğini söyleyen Ertek, Türkeş’in arabasını kullandığı için de gurur duyduğunu ifade etti.