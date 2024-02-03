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  4. Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi

Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı'nın Dünya'ya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 5 Şubat'a ertelendi.

Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi - Resim: 1

SpaceX, Florida'da kıyılarındaki olumsuz kurtarma koşulları nedeniyle, Dragon ve AX-3 mürettebatının uzay istasyonundan ayrılmasının en erken 5 Şubat Pazartesi olarak hedeflendiğini duyurdu.

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Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi - Resim: 2

Alper Gezeravcı istasyonda kaldığı yaklaşık iki haftalık sürede 13 farklı deney gerçekleştirdi.

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Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi - Resim: 3

Gezeravcı'yı uzaya taşıyan araç, 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

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Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi - Resim: 4

Gezeravcı, yolculuğunun başlamasının ardından uzay aracında ilk mesajını "İstikbal göklerdedir" sözüyle vermişti.

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