Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı'nın Dünya'ya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 5 Şubat'a ertelendi.
SpaceX, Florida'da kıyılarındaki olumsuz kurtarma koşulları nedeniyle, Dragon ve AX-3 mürettebatının uzay istasyonundan ayrılmasının en erken 5 Şubat Pazartesi olarak hedeflendiğini duyurdu.
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Alper Gezeravcı istasyonda kaldığı yaklaşık iki haftalık sürede 13 farklı deney gerçekleştirdi.
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Gezeravcı'yı uzaya taşıyan araç, 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.
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Gezeravcı, yolculuğunun başlamasının ardından uzay aracında ilk mesajını "İstikbal göklerdedir" sözüyle vermişti.
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