Alt geçitte can pazarı: Anne çocuklarıyla yağış sonrası mahsur kaldı
Elazığ'da etkili olan sağanak nedeniyle yağmur sularıyla dolan altgeçitte mahsur kalan anne ve iki çocuğunu, itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaynak: DHA
Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu
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. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı esnaflar da zemin katlarda bulunan iş yerlerine suyun gitmemesi için çekpaslarla önlem aldı.
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Merkez Bosna Hersek Bulvarı girişinde bulunan altgeçitte otomobiliyle seyir halinde olan anne ve iki çocuğu, mahsur kaldı. İ
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hbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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