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Alt geçitte can pazarı: Anne çocuklarıyla yağış sonrası mahsur kaldı

Elazığ'da etkili olan sağanak nedeniyle yağmur sularıyla dolan altgeçitte mahsur kalan anne ve iki çocuğunu, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaynak: DHA
Alt geçitte can pazarı: Anne çocuklarıyla yağış sonrası mahsur kaldı - Resim: 1

Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu

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Alt geçitte can pazarı: Anne çocuklarıyla yağış sonrası mahsur kaldı - Resim: 2

. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı esnaflar da zemin katlarda bulunan iş yerlerine suyun gitmemesi için çekpaslarla önlem aldı.

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Alt geçitte can pazarı: Anne çocuklarıyla yağış sonrası mahsur kaldı - Resim: 3

Merkez Bosna Hersek Bulvarı girişinde bulunan altgeçitte otomobiliyle seyir halinde olan anne ve iki çocuğu, mahsur kaldı. İ

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Alt geçitte can pazarı: Anne çocuklarıyla yağış sonrası mahsur kaldı - Resim: 4

hbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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