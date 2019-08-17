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  3. 17 Ağustos 2019 16:40

Altgeçitte mahsur kalanların yardımına zıpkıncılar koştu

İstanbul'da yoğun sağanak yağış nedeniyle Yenikapı Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi’nde mahsur kalan araçlar ve içinde bulunanları dalıştan dönen iki zıpkıncı kurtardı.

Altgeçitte mahsur kalanların yardımına zıpkıncılar koştu

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle altgeçitler göle döndü. Yenikapı’dan Bakırköy’e gitmek isteyen araç sürücüleri Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi’nin su altında kalması nedeniyle zor durumda kaldı.

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Altgeçitte mahsur kalanların yardımına zıpkıncılar koştu

Yolu kaplayan sudan geçebileceğini düşünen çok sayıda sürücü altgeçidin çıkışında suyun yüksek olması nedeniyle kaldı. Kalan araçlarından çıkamayanların yardımına tesadüfen dalıştan dönen iki zıpkıncı yetişti.

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Altgeçitte mahsur kalanların yardımına zıpkıncılar koştu

Fibay Korkmaz ile Sinan Özdemir araçları iterek çıkarmaya çalıştı.

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Altgeçitte mahsur kalanların yardımına zıpkıncılar koştu

Büyük korku yaşayan iki kadın ve çocuk ta mahsur kaldıkları araçtan çıkarıldı.

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