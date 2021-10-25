Altın adası bulundu: Kayıptı dev hazineyi balıkçılar çıkardı...
Sumatra Adası'nda balıkçılar, 700 yıl önce ortadan kaybolan uygarlığa ait, geriye kalan tek şey olabilecek milyonlar değerinde bir Buda heykeli de dahil olmak üzere devasa bir hazine buldular.
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Altın hazineleriyle ünlü efsanevi bir Endonezya krallığının yeri, sonunda Altın Adası olarak bilinen Sumatra'da keşfedilmiş olabilir. Son beş yıldır, Palembang yakınlarındaki timsahların istila ettiği Musi Nehri'ni keşfeden balıkçılar, derinlerden - değerli taşlar, altın tören yüzükleri, madeni paralar ve bronz keşişlerin çanları dahil - şaşırtıcı bir hazineyi çektiler.
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Şimdiye kadarki en inanılmaz buluntulardan biri, 8. yüzyıldan kalma, milyonlarca sterlin değerinde, mücevherle kaplı, gerçek boyutlu bir Buddha heykeli.
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Bulunan eserler, 7. ve 13. yüzyıllar arasında güçlü bir krallık olan ve bir yüzyıl sonra gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Srivijaya uygarlığına kadar uzanıyor.
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