Altın almak isteyenler dikkat! İslam Memiş alım fırsatı için tarih verdi
Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, altındaki düşüşü değerlendirirken altında alım fırsatı için tarih verdi. Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? İşte detraylar...
Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte hem sevdiklerine hediye almak hem de yatırım amaçlı altın almak isteyenler, altın fiyatlarıyla ilgili birçok konuyu merak edip araştırıyor.
İslam Memiş, altın alım ve satımlarıyla ilgili herkes tarafından merak edilen o soruları yanıtladı.
FİZİKİ ALTIN MI, SANAL ALTIN MI?
Fiziki altın mı, sanal altın mı? sorusunun cevabının kişiden kişiye değiştiğini söyleyen İslam Memiş, “Altın yatırımcısının saklama koşulları müsait değilse, uzun vadeli bir yatırımcıysa, faiz hassasiyeti yoksa banka üzerinden birikimine devam edebilir. Bankalardaki mevduat garantisi 400 bin liradır, 400 bin liranın üzerindeki miktarları farklı bankalarda devam edebilir.
“BEN FİZİKİ ALTIN TERCİH EDİYORUM”
Fiziki altın, saklama koşulları müsait olanlar için daha avantajlı. Alım-satım makas aralığı, fiyat rekabetinin tercihli olması gibi avantajları var. Hemen şöyle diyebilirler ‘Yastık altının ülke ekonomisine katkısı yok’ doğru yok. Ancak bu alım-satım makas aralığının vatandaşı zarar ettireceği, fiziki teslim yapılamayacağı anlamına gelmez. Kişi, bunlardan sebep sistemden uzaklaşıyorsa buna çözüm bulmak gerekli. Ben, fiziki altın tercih ediyorum.” diye konuştu.