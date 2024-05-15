Altın almak isteyenler dikkat! İslam Memiş alım fırsatı için tarih verdi

“BEN FİZİKİ ALTIN TERCİH EDİYORUM”

Fiziki altın, saklama koşulları müsait olanlar için daha avantajlı. Alım-satım makas aralığı, fiyat rekabetinin tercihli olması gibi avantajları var. Hemen şöyle diyebilirler ‘Yastık altının ülke ekonomisine katkısı yok’ doğru yok. Ancak bu alım-satım makas aralığının vatandaşı zarar ettireceği, fiziki teslim yapılamayacağı anlamına gelmez. Kişi, bunlardan sebep sistemden uzaklaşıyorsa buna çözüm bulmak gerekli. Ben, fiziki altın tercih ediyorum.” diye konuştu.