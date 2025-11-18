Altın çok sert düştü, İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi

Uluslararası piyasalarda ons altının 4.070 dolar seviyelerinde bulunduğunu belirten İslam Memiş, geçen haftaki sert geri çekilmeye dikkat çekerek, "Geçen hafta pazartesi günkü yayınımızda ‘bu hafta altın ve gümüş almak için uygun bir hafta değil, bu haftayı pas geçin’ uyarım vardı. Nitekim cuma günü sert bir şekilde geriledi. 4.033 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Haftayı 4.085 dolardan tamamlamıştı" dedi.