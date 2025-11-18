Altın çok sert düştü, İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi
Ağustos ayında başlayan ve Ekim ayının ortasına kadar süren tarihinin en büyük rallisine imza attıktan sonra düşüşe geçtikten sonra yeniden yükselişe geçen altın fiyatları bir kez daha başaşağı oldu Altın fiyatlarındaki bu çalkantının ardından ünlü piyasa analisti İslam Memiş altın yatırımcılarını uyararak yeni tahminlerini açıkladı. Önemli not: Bu haberde yer alan görüş, düşünce, tahmin ve değerlendirmeler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.
Haftalardır süren yükselişini geride bırakıp sert bir şekilde geri çekilen altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yeni haftada da devam ediyor.
Vatandaşlar ise altındaki düşüşün devam edip etmeyeceğini araştırmaya başlarken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.
Uluslararası piyasalarda ons altının 4.070 dolar seviyelerinde bulunduğunu belirten İslam Memiş, geçen haftaki sert geri çekilmeye dikkat çekerek, "Geçen hafta pazartesi günkü yayınımızda ‘bu hafta altın ve gümüş almak için uygun bir hafta değil, bu haftayı pas geçin’ uyarım vardı. Nitekim cuma günü sert bir şekilde geriledi. 4.033 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Haftayı 4.085 dolardan tamamlamıştı" dedi.
İslam Memiş, "Ons altın tarafında tekrar 4.000 dolar seviyesinin üzerinde maliyet yapılmaması gerektiği uyarım geçerliliğini koruyor. Yine manipülasyon fiyatlamasında olduğumuz için aşağıda 3.800 dolar seviyesi var, yukarıda 4.200 dolar direnci var. Bu bant aralığında oyalayacaklar. Bu nedenle ons altın almak isteyen yatırımcılarda her zaman 4.000 dolar seviyesinin üzerinde almayın çağrım geçerli" diyerek uyarısını tekrarladı.