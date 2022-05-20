Altın daha yükselir mi yoksa düşecek mi ? İşte uzmanların görüşleri

Altının ons fiyatı yukarı yönlü denemeler yapsa da sıkı para politikalarına yönelik beklentilerin yarattığı baskı kalıcı bir değer kazanımı görülmesine izin vermiyor. Bu hafta 1.836 dolar civarını test etmesine karşın ons altın Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyon düşene kadar faizi daha sert bir biçimde artıracaklarına dair açıklamalarının etkisi ile yine aşağı doğru yön değiştirdi. Bu açıklamalar sonrası Fed’in daha şahin sıkılaşma adımları atabileceği beklentileri oluştu. Bu durum ABD Doları’nı desteklerken herhangi bir faiz getirisi olmayan değerli metaller üzerinde baskılar oluşmasına neden oldu. Ons altın dün güne 1.812 dolar civarından başladı.