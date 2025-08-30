Altın fiyatları baş döndürürken, uzman isimden altın alınır mı sorusuna dikkat çeken yanıt
Altın fiyatları yeniden uçuşa geçerek yeni bir rekor seviyesini test ederken, ünlü ekonomist Muhammet Bayram katıldığı canlı yayında "altın almalı mı", "altın ne zaman alınmalı" sorularını yanıt verip yıl sonu altın fiyat tahminlerini açıkladı.
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altında yeni rekor seviyesinin gelmesinin ardından herkesin gözü sarı madene çevrildi.
Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın oluşturduğu belirsizlikler, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ile çalkalanan altın fiyatlarında ardından ons altın yüzde 1,20 değer kazanmasıyla birlikte piyasalar da hareketlendi.
Trump'ın küresel gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı bulduğunu açıklamasının ardından ABD hükümetinden herhangi bir açıklama yapılmazken altın piyasası mahkeme kararından hızlı bir şekilde etkilendi.
Dün gece 22.50'de 4 bin 569 lirayı gören gram altın bu seviyesi ile yeni bir rekora imzasını atmış oldu.
