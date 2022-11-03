Altın fiyatları çakıldı, İslam Memiş bombayı patlattı: Rekor için tarih verdi!
Ünlü finans analisti İslam Memiş, Fed'in faiz kararı sonrası sert düşen altın fiyatları için rekor beklentisinin devam ettiğini söyledi. Memiş, gram altın fiyatının görebileceği seviyeleri açıkladı.
Piyasalarda Fed fırtınası yaşanıyor... ABD Merkez Bankası (Fed) tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, faizi 75 baz puan artışla yüzde 3,75-4,00 aralığa yükseltti. Böylece Fed, üst üste dördüncü kez faizi 75 baz puan ve mart-kasım döneminde toplamda 375 baz puanlık faiz artışına imza atmış oldu. Fed'in faiz kararı en çok altın fiyatlarını vurdu. Altının ons fiyatı 1620 dolara kadar geriledi. Gram altın 965 liraya, çeyrek altın 1.660 liraya, cumhuriyet altını ise 6.414 liraya kadar düştü.
Altın fiyatlarındaki baskılanma devam ederken finans analisti İslam Memiş'ten önemli açıklamalar geldi. Cumhuriyet gazetesinin ''İkinci Bakış'' programında Ömer Can Talu'nun konuğu olan İslam Memiş, altın fiyatları için tahminlerini paylaştı.
Son 20 yıla bakıldığında en çok gram altınının yatırımcısına kazandırdığını belirten Memiş, yıl sonu için fiyat tahminini açıkladı.
"Altın son sözünü söylemedi" diyen Memiş şöyle konuştu:
Piyasalar ABD Merkez Bankası Fed'in Kasım ayının ilk haftasındaki 75 baz puanlık faiz artışını fiyatladı. Ancak ondan sonra 50 baz puan, ondan sonra da 25 baz puanlık bir artış karşımızda olacak. Bu da şunu işaret ediyor; altının ons fiyatında 1615 dolar seviyesindeki rakamlar test edildikten sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerine devam edeceğinin işaretini veriyor.