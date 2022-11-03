Altın fiyatları çakıldı, İslam Memiş bombayı patlattı: Rekor için tarih verdi!

Piyasalarda Fed fırtınası yaşanıyor... ABD Merkez Bankası (Fed) tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, faizi 75 baz puan artışla yüzde 3,75-4,00 aralığa yükseltti. Böylece Fed, üst üste dördüncü kez faizi 75 baz puan ve mart-kasım döneminde toplamda 375 baz puanlık faiz artışına imza atmış oldu. Fed'in faiz kararı en çok altın fiyatlarını vurdu. Altının ons fiyatı 1620 dolara kadar geriledi. Gram altın 965 liraya, çeyrek altın 1.660 liraya, cumhuriyet altını ise 6.414 liraya kadar düştü.